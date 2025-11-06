Bajo la modalidad del cocodrilo: detonan cajero de banco en Chincha y roban cerca de S/3 mil

Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose en el Perú. Esta vez, delincuentes bajo la modalidad del cocodrilo hicieron explotara un cajero del Banco Santander en Chincha y lograron robarse cerca de S/3 mil.

Tras este hecho, los vecinos y comerciantes cuestionaron el despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que el atraco, se registró a pocos metros de la plaza mayor de la ciudad, la cual continuamente cuenta con resguardo policial.

MODALIDAD DEL COCODRILO PARA LOGRAR EL GOLPE

En declaraciones, el coronel de la PNP, Daniel Elías, brindó detalles sobre la modalidad del cocodrilo, la cual se estaría convirtiendo en una práctica común, no solo en Chincha, sino en otras regiones del territorio peruano.

“Han utilizado unos cocodrilos con una batería y lo han hecho detonar con la base del cajero, pero lograron pelar el alambre, por lo que, voló la parte del casco del cajero y ha ocasionó un enorme daño. Se llevaron cerca de S/3 mil y se han dado la fuga”, declaró.

Finalmente, el integrante de la PNP luego de conocer el caso, reveló que activaron el plan cerco para dar con el paradero de los criminales. Durante el trabajo, dieron con la ubicación del vehículo que usaron los hampones, sin embargo, no había nadie en la unidad, por lo que, aseguró que las imágenes de las cámaras de seguridad ayudarán para la intervención.