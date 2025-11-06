La Libertad: se salva de morir tras fallar el arma de un sicario que intentó ejecutarlo en su negocio

Un empresario de La Libertad vivió un momento de terror. Dos sicarios llegaron hasta su negocio para asesinarlo, pero su vida se salvó por un golpe de suerte: el arma del atacante se trabó justo cuando iba a disparar. El hecho ocurrió en pleno horario laboral en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo.

ATAQUE FALLIDO

Eran las 7:20 de la mañana cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se detuvieron frente al local dedicado al pesaje de camiones. Uno de ellos, con polera negra y arma en mano, ingresó a la oficina del propietario y apuntó directamente hacia él.

Según testigos, el empresario levantó las manos en señal de rendición, mientras los trabajadores corrían aterrados al ver la escena. Uno de ellos incluso tropezó al intentar huir del lugar. Sin embargo, el sicario no logró disparar: su pistola se trabó en el momento crucial, permitiendo que la víctima resultara ilesa.

OPERATIVO POLICIAL

Al no poder concretar el atentado, el delincuente corrió hacia la motocicleta donde su cómplice lo esperaba a pocos metros y escaparon a toda velocidad. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al negocio para iniciar las diligencias y recoger evidencia que permita identificar a los responsables.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o intento de extorsión, modalidad frecuente en la región. En tanto, la víctima fue puesta bajo resguardo policial mientras se analizan las imágenes de cámaras de seguridad de la zona.