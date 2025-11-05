Arequipa: Intervienen a 30 militares por participar en desmontaje de circo

En Arequipa, una ciudad en el sur de Perú, 30 soldados del cuartel Mariano Bustamante fueron detenidos por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Se les acusa de haber participado en el desmontaje de un circo, una actividad que está fuera de sus deberes oficiales como militares.

Según la información preliminar, los soldados fueron trasladados al circo La Tarumba para realizar trabajos de apoyo. Sorprendentemente, los militares estaban vistiendo polos e indumentaria con el logotipo del circo, lo que generó sospechas sobre su participación en actividades no relacionadas con su trabajo.

Durante las diligencias, las fuerzas del orden detuvieron al coronel Marco Antonio Quispe Astete y al técnico Justo Palomino Quispe. Este último ha sido identificado como el conductor de la unidad militar que se utilizó para trasladar a los soldados hasta el circo.

La presencia de estos dos altos mandos en la operación plantea preguntas sobre el nivel de conocimiento y aprobación de esta actividad dentro de la cadena de mando militar.

INVESTIGACIÓN

En respuesta a las detenciones, la Tercera División del Ejército emitió un comunicado. En él, confirmaron la presencia de personal de tropa realizando actividades ajenas a sus funciones. Además, anunciaron la apertura de una investigación interna para determinar la extensión de la participación militar en este incidente y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.