Atentado contra Fiscalía en Trujillo: liberan a dos investigados tras vencer prisión preventiva

La Corte Superior de Justicia de La Libertad informó sobre la liberación de dos sujetos investigados por el atentado con explosivos contra la sede principal del Ministerio Público ocurrido el pasado 20 de enero, en Trujillo.

Se trata de Erodites Eugenio Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso, quienes recuperaron su libertad al cumplirse el plazo de 9 meses de prisión preventiva sin que la Fiscalía solicitara la ampliación de esta medida.

El cómputo de la prisión preventiva inició el 21 de enero y culminó el 20 de octubre, fecha límite en la que el Ministerio Público "no realizó ningún requerimiento de prolongación", según explicó la Corte Suprema mediante un comunicado. La resolución que declaró la libertad de los investigados fue firmada el 3 de noviembre.

Atribuciones del Ministerio Público

La Corte enfatizó que "el fiscal a cargo de la investigación tiene como atribución y obligación estipulada en ley solicitar las medidas de coerción personal o su prolongación según requiera, no siendo facultad del juez imponer de oficio la prisión preventiva o su prolongación". Los imputados habían permanecido internados en el penal El Milagro de Trujillo durante el plazo establecido.

Atentado contra Fiscalía

Como se recuerda, el atentado con explosivos contra la Fiscalía de Trujillo ocurrió el 20 de enero dejando como saldo dos personas heridas, 23 viviendas afectadas, entre negocios aledaños y un vehículo completamente destrozado.