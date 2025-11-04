Áncash: incendian dos patrulleros cerca a comisaría

Un hecho alarmante se registró el último sábado en la provincia del Santa, región Áncash, donde dos patrulleros policiales fueron incendiados frente al Local Comunal de San Martín, ubicado a pocos metros de la comisaría de San Jacinto. El fuego se desató en plena vía pública, generando momentos de pánico entre los vecinos del sector.

De inmediato, personal de Serenazgo y una cisterna municipal llegaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague a viviendas cercanas. Los esfuerzos permitieron controlar el siniestro, aunque los vehículos resultaron completamente calcinados.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el ataque ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes exigieron mayor presencia policial ante el temor de nuevos actos violentos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía han iniciado las investigaciones correspondientes. No se descarta que este atentado esté relacionado con los recientes operativos de seguridad ejecutados en la zona para combatir la delincuencia y las extorsiones. Además, se dispuso la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.