Delincuente se dispara tras frustrarse asalto a Caja Piura en Lambayeque

Momentos de gran tensión se vivieron en el centro de Lambayeque luego de que agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraran un intento de asalto a una agencia de Caja Piura. Durante la intervención, uno de los presuntos delincuentes terminó con su vida al verse acorralado por las fuerzas del orden, mientras que otro fue detenido y un tercero logró escapar en una motocicleta.

Inteligencia policial evitó un asalto en pleno centro de Lambayeque

El coronel Díaz, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la región, explicó que los agentes actuaron tras recibir información del área de inteligencia sobre una banda que planeaba asaltar una entidad financiera en la zona. Al llegar al lugar, confirmaron la presencia de tres sospechosos dentro del local. “Intervenimos de manera inmediata y logramos reducir a los individuos. Uno de ellos, al verse acorralado, utilizó su propia arma de fuego para quitarse la vida”, detalló el oficial.

Según las primeras investigaciones, el arma empleada por el fallecido habría sido parte de un lote robado hace unas semanas. En imágenes difundidas en redes sociales se observa que el sujeto sostenía un teléfono móvil en una mano y el arma en la otra, lo que hace presumir que intentó comunicarse con un familiar antes de tomar la fatal decisión.

La rápida acción policial impidió que se concretara el asalto y evitó posibles víctimas en el lugar. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar al prófugo y esclarecer si la banda estaría involucrada en otros robos cometidos recientemente en la región Lambayeque.