Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco

El último domingo 2 de noviembre los ciudadanos de Tingo María en la región Pasco se mostraron alarmados después de que delincuentes disfrazados de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) secuestraron a trabajadores de la minera Mulaparpo.

De acuerdo a la información recogida por un equipo de 24 Horas, los criminales una vez de haber inmovilizado a los más de 30 integrantes de la empresa se apoderaron de todo lo que encontraron a un paso. Los hampones no serían de la ciudad, sino de Pataz.

APROVECHARON LA POCO PRESENCIA POLICIAL

Al parecer el golpe de dado por los delincuentes, no habría sido improvisado, sino estudiado, ya que, aprovecharon la poca presencia de agentes de la PNP, para cometer su atraco, sin que fueron vistos por algún poblador.

Tras este hecho, el jefe de la División Policial de Pasco, Eloy Lara, reveló que se registró un enfrentamiento entre los delincuentes y efectivos, por lo que, en un miembro de la PNP resultó herido, siendo trasladado de inmediato a un centro de salud.