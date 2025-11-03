Trujillo: detienen a cuatro menores que exigían S/50 mil de cupo en mercado Miguel Grau

La ola de extorsiones en el norte del país continúa cobrando fuerza, ahora con la participación de menores de edad. En Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro adolescentes acusados de exigir S/50 mil soles a los comerciantes del mercado Miguel Grau, en el distrito de El Porvenir, como parte de una red de extorsión que habría ejecutado ataques con explosivos.

AMENAZABAN CON ATACAR EL MERCADO

De acuerdo con la información policial, los jóvenes enviaban amenazas a los comerciantes y les exigían el pago de S/50 mil para evitar nuevos atentados. La intervención se realizó luego de que uno de los menores fuera capturado en las inmediaciones del mercado, donde se le halló un explosivo en su mochila.

Tras revisar su celular, los agentes encontraron mensajes y coordinaciones con otros implicados, lo que permitió ubicar y capturar a los demás integrantes del grupo. Según la PNP, uno de ellos habría cumplido el rol de “campana” durante el ataque con dinamita.

DINAMITA Y MUNICIONES

En el operativo se incautaron stickers extorsivos, municiones y pequeñas cargas de dinamita, que fueron trasladadas a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Trujillo para las pericias correspondientes. Los detenidos, de entre 14 y 16 años, permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones por el delito de extorsión agravada y tenencia ilegal de explosivos.

Las autoridades alertaron sobre el preocupante incremento de la participación de menores reclutados por bandas criminales dedicadas a la extorsión en la región La Libertad, considerada una de las zonas con mayor incidencia delictiva del país.