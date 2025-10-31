Chiclayo: instalan escultura del Papa León XIV al sur de la ciudad

Después de varios meses de trabajo, la escultura del Papa León XIV ya se encuentra instalada en su lugar definitivo, en el ingreso sur de la ciudad de Chiclayo. La imponente obra, elaborada en fibra de vidrio y con un acabado realista, fue creada por el artista local Juan Carlos Ñañaque, quien también supervisó los últimos detalles de su instalación.

Esta efigie marca el inicio de la nueva ruta turística denominada “Los Caminos del Papa León XIV”, una propuesta que busca resaltar el legado histórico, religioso y cultural del sumo pontífice, antes conocido como Robert Prevost, y su vínculo con la región Lambayeque.

Los ciudadanos expresaron su orgullo por este homenaje. “Es una figura bastante querida, una forma de evangelizar que le está llegando a todas las partes del mundo”, señaló una vecina. Otro poblador destacó que “Chiclayo ha sido privilegiado por tener a este papa que sirvió aquí y ahora es reconocido a nivel mundial”.

INAUGURACIÓN OFICIAL

La inauguración oficial del monumento se realizará en los próximos días con la presencia del presidente José Jerí, ministros de Estado y autoridades locales, consolidando así a Chiclayo como un nuevo punto de referencia para el turismo religioso en el norte del país.