Puno: un muerto y tres heridos tras caída de torre de parlantes durante aniversario

Una celebración por el aniversario del centro poblado de Santa María de Ayabacas, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno, terminó en tragedia. Una torre de parlantes se desplomó mientras los pobladores disfrutaban de música y danzas en un espacio abierto, dejando como saldo un muerto y tres heridos.

INVESTIGAN EL CASO

El accidente ocurrió cuando, por causas aún desconocidas, la estructura metálica cayó sobre uno de los bailarines, quien perdió la vida de manera instantánea. Los tres heridos fueron trasladados de emergencia a dos clínicas distintas, donde permanecen con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias que provocaron la caída de la torre de sonido. No se descarta que una falla estructural o los fuertes vientos hayan contribuido al desplome.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas. El trágico suceso ha causado gran consternación entre los asistentes y vecinos de la comunidad, quienes exigieron que se adopten mayores medidas de seguridad en futuros eventos públicos.