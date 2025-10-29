Tragedia en Cusco: accidente de helicóptero en los exteriores de planta de Pluspetrol deja tres muertos

Cerca de las 2:30 p.m. de este miércoles 29 de octubre, se registró un accidente aéreo en los exteriores de la planta de Pluspetrol, situada en el distrito de Megantoni de Cusco, dejó como saldo tres personas muertas.

Por medio de un comunicado compartido por la empresa, el helicóptero que ocasionó la colisión pertenecía a la compañía Helisur y se encontraba realizando unos trabajos de carga, momentos previos de confirmarse el siniestro.

Las personas que perdieron la vida en el accidente aéreo pertenecían a la empresa Helisur, y a pesar de los esfuerzos que se realizaron para poder rescatarlos, las víctimas terminaron falleciendo en el acto.

ESPERAN QUE SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS

De acuerdo al pronunciamiento de Pluspetrol, se han dado las facilidades a las autoridades de justicia para que puedan realizar todas las indagaciones correspondientes y esclarecer los hechos que ha enlutecido a tres familias.