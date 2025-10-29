Iquitos: roban S/10 mil y en su fuga atropellan y matan a una adulta mayor

La ciudad de Iquitos vuelve a estar de luto por un violento hecho delictivo. Magnolia Monteluis, una adulta mayor de 69 años, murió trágicamente tras ser atropellada por dos delincuentes armados que minutos antes habían asaltado a un hombre y le robaron S/10 mil soles. El crimen ocurrió en el distrito de Belén, donde la víctima fue embestida mientras los ladrones intentaban escapar en motocicleta.

INDIGNACIÓN CIUDADANA

Según testigos, los delincuentes huyeron a toda velocidad tras cometer el robo, pero su vehículo se quedó sin combustible. En su desesperación por continuar la fuga, uno de ellos perdió el control y arrolló a la anciana, quien falleció instantáneamente en el lugar. El cuerpo de Magnolia Monteluis quedó tendido sobre el pavimento mientras los vecinos acudían en su auxilio.

La indignación no tardó en desatarse. Los residentes lograron capturar a uno de los sospechosos y le propinaron una brutal golpiza antes de la llegada de la Policía. En medio de la confusión, su cómplice logró escapar, mientras los enardecidos pobladores incendiaron la motocicleta utilizada en el asalto y posterior atropello.

SOSPECHOSOS SERÍAN MIEMBROS DE UNA BANDA CRIMINAL

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) detuvieron al presunto implicado y lo trasladaron bajo custodia para continuar con las diligencias correspondientes. Según informó la Policía Nacional, los detenidos pertenecerían a la banda criminal “Los Marcas de Pebas”.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del segundo delincuente y esclarecer los hechos. Mientras tanto, familiares y vecinos exigen justicia para Magnolia Monteluis, cuya muerte refleja el incremento de la inseguridad ciudadana en Iquitos y la necesidad urgente de reforzar la presencia policial en la zona.