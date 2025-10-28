San Martín: alcaldes son cargados en anda al inaugurar carretera tras más de 20 años de espera

Un hecho insólito y cargado de emoción se vivió en la región San Martín, cuando los pobladores del caserío San Juan, en la provincia de Bellavista, decidieron cargar en un anda a dos alcaldes como muestra de gratitud durante la inauguración del mejoramiento de la vía vecinal Yanayacu–San Juan, una obra esperada por más de dos décadas. El momento fue acompañado por una banda musical y por el entusiasmo de los asistentes, que recorrieron las calles con carteles de agradecimiento.

Durante la ceremonia, los alcaldes Salvador Campos, de la provincia de Bellavista, y Raúl Pérez Requejo, del distrito de Bajo Biavo, fueron llevados en hombros por los pobladores, quienes expresaron su alegría al ver finalizado un proyecto largamente postergado. En medio de la celebración, uno de los vecinos no pudo contener las lágrimas y dijo: “Disculpen que la emoción es grande porque ha pasado tantísimo tiempo. Por eso hemos preparado este pequeño presente para cargar a nuestros alcaldes y hacerlos llegar en hombros a nuestra comunidad.”

Según los comuneros, la nueva carretera mejorará la conectividad y el transporte de productos agrícolas en el valle de Ponacillo. “Antes tardábamos dos o tres días para llegar a la provincia, ahora en dos horas estamos allá. Ustedes están viendo in situ que es una realidad”, comentó uno de los pobladores durante la ceremonia, resaltando el impacto positivo de la obra en la economía local.

REACCIONES DIVIDIDAS

Sin embargo, el singular homenaje también generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos ciudadanos consideraron que las autoridades simplemente cumplieron con su deber. Pese a ello, para los habitantes de San Juan, la finalización de esta vía representa un símbolo de esperanza y progreso tras años de olvido y promesas incumplidas.