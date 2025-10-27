La Libertad: Disparan contra bus de exvocalista del Grupo 5

El cantante de cumbia Edu Lecca, exvocalista de Los Caribeños de Guadalupe y Grupo 5, sufrió un ataque a balazos contra su vehículo de transporte cuando retornaba de una presentación la noche del último domingo, en el distrito de Casagrande, región La Libertad.

El artista relató que el atentado ocurrió mientras él y su equipo descendían del vehículo junto con sus instrumentos musicales. Aunque no se registraron heridos, todos los integrantes de la orquesta vivieron momentos de pánico al escuchar los disparos contra la unidad en la que viajaban.

Según indicó, en el bus también iba su padre, quien junto a varios músicos se salvó de milagro de ser alcanzado por las balas. “Estamos preocupados por la situación que se está viviendo. Solo queremos trabajar honradamente”, expresó Edu Lecca.

POLICÍA INVESTIGA ATAQUE ARMADO

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un operativo en Casagrande para identificar y ubicar a los responsables del ataque. No obstante, hasta el momento el paradero de los delincuentes continúa siendo desconocido.