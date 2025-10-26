24 Horas Edición Domingo

26/10/2025

Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa

La Policía investiga si actuaron por encargo de la expareja de la propietaria, con quien mantiene un litigio.



Un ataque con explosivos conmocionó a los vecinos de Chimbote luego de que dos adolescentes, presuntamente contratados, rociaran combustible y provocaran un incendio en una vivienda. Según las primeras indagaciones, el siniestro estaría vinculado a una disputa entre una expareja por la propiedad del inmueble afectado.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del atentado, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú intervenir de forma inmediata a los presuntos responsables. Ambos menores se encuentran ahora bajo custodia en la comisaría correspondiente, donde se realizan las diligencias de ley para esclarecer su participación en el hecho.

Pericias y principales hipótesis del caso

El jefe policial a cargo informó que se viene efectuando una pericia técnica para homologar las imágenes de video con los rostros de los adolescentes intervenidos y así confirmar si fueron ellos quienes ejecutaron el atentado. Además, una de las hipótesis más sólidas apunta a que el ataque podría haber sido ordenado por la expareja de la propietaria, en medio de un conflicto judicial y familiar por la tenencia del predio.

La agraviada ha solicitado garantías personales y pidió que se sancione a los responsables materiales e intelectuales del atentado. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones y no descarta que existan más involucrados en este grave hecho de violencia que pudo haber terminado en tragedia.


Temas Relacionados: ChimbotePnpPolicía Nacional Del Perú

También te puede interesar:

BANNER