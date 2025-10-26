Chimbote: adolescentes provocan incendio tras detonar explosivo en casa

Un ataque con explosivos conmocionó a los vecinos de Chimbote luego de que dos adolescentes, presuntamente contratados, rociaran combustible y provocaran un incendio en una vivienda. Según las primeras indagaciones, el siniestro estaría vinculado a una disputa entre una expareja por la propiedad del inmueble afectado.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del atentado, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú intervenir de forma inmediata a los presuntos responsables. Ambos menores se encuentran ahora bajo custodia en la comisaría correspondiente, donde se realizan las diligencias de ley para esclarecer su participación en el hecho.

Pericias y principales hipótesis del caso

El jefe policial a cargo informó que se viene efectuando una pericia técnica para homologar las imágenes de video con los rostros de los adolescentes intervenidos y así confirmar si fueron ellos quienes ejecutaron el atentado. Además, una de las hipótesis más sólidas apunta a que el ataque podría haber sido ordenado por la expareja de la propietaria, en medio de un conflicto judicial y familiar por la tenencia del predio.

La agraviada ha solicitado garantías personales y pidió que se sancione a los responsables materiales e intelectuales del atentado. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones y no descarta que existan más involucrados en este grave hecho de violencia que pudo haber terminado en tragedia.