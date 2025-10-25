Piura: intervienen a mujer que intentó ingresar marihuana a penal

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieron en Piura a una mujer invidente que intentó ingresar presunta marihuana camuflada dentro de pimientos y ajíes al penal de la región. El hecho ocurrió en el área de revisión de paquetes, donde los agentes notaron irregularidades en las bolsas de víveres que la mujer llevaba como encargo para un interno.

Durante la inspección, las autoridades hallaron más de una docena de pequeños envoltorios, con tamaños que variaban entre 7 y 13 centímetros, cuidadosamente escondidos dentro de las hortalizas. El contenido, según el reporte preliminar, consistía en hierbas secas con fuerte olor a marihuana, lo que motivó la inmediata intervención de los agentes penitenciarios.

De acuerdo con información policial, la intervenida, de 47 años, habría contado con la ayuda de un hombre para ingresar los paquetes al penal. Ambos pretendían entregar los alimentos a su hijo, sentenciado a ocho años de prisión por robo agravado, quien cumple condena en el establecimiento penitenciario de Piura.

INVESTIGAN CASO

El INPE informó que los paquetes fueron incautados y puestos a disposición de la División Antidrogas (Divandro) de la Policía Nacional del Perú, mientras que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de la intervenida y sus posibles cómplices.