Iquitos: amenazan a policía con arreglo floral y mensaje fúnebre

Un acto de intimidación conmocionó a los vecinos de Iquitos, luego de que dos delincuentes dejaran un arreglo floral con un mensaje fúnebre en la puerta de la casa de un efectivo policial. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y generó preocupación entre los agentes y residentes de la zona.

En las imágenes se observa cómo un mototaxi se detiene frente al inmueble y uno de los sujetos desciende para dejar el ramo de flores con una tarjeta que decía “que en paz descanse”. Lejos de retirarse, el individuo toca la puerta antes de huir junto a su cómplice a bordo del trimóvil.

Tras conocerse el caso, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió la captura de dos sospechosos, identificados como Ángel Macca y José Ahuanari, presuntos miembros de la banda criminal “Los Coyotes de la Bagazán”. Ambos fueron intervenidos en distintos puntos de la ciudad y se encuentran bajo investigación.

PERMANECEN DETENIDOS

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la DEPINCRI Iquitos, donde se realizan las diligencias correspondientes para determinar quién ordenó la amenaza y si el atentado estaría vinculado a represalias contra el agente policial por su labor en operativos recientes contra el crimen organizado en la región Loreto.