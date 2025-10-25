Cajamarca: delincuentes interceptan a mujer y le roban su mochila

En Cajamarca, una joven fue víctima de un violento asalto cuando caminaba por el barrio Santa Elena. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos delincuentes la persiguen e interceptan para arrebatarle su mochila. En las imágenes se escucha a la víctima gritar desesperadamente por ayuda mientras forcejea con los ladrones, sin que nadie pueda auxiliarla.

El ataque ocurrió cuando uno de los sujetos, vestido con una chompa roja, se abalanzó sobre la joven y trató de arrebatarle sus pertenencias. Al intentar huir hacia la vereda, apareció un segundo cómplice que la bloqueó el paso. Tras varios segundos de tensión y pedidos de auxilio, los delincuentes lograron tomar la mochila y escapar: uno corriendo y el otro caminando tranquilamente.

Un hecho similar se reportó en Trujillo, en la urbanización San Isidro, donde las cámaras de seguridad registraron a un motociclista que esperaba a su víctima en una esquina. Cuando la joven notó que iba a ser asaltada, intentó correr, pero el sujeto sacó una pistola para intimidarla y le arrebató la cartera antes de huir a toda velocidad en su moto.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Los vecinos, en tanto, exigen mayor presencia policial y patrullaje en las calles ante el incremento de robos cometidos con extrema violencia.