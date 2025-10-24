Extorsiones no cesan en Trujillo: criminales amenazan con asesinar a conductores

La ola de inseguridad ciudadana no cesa en Trujillo. Esta vez, extorsionadores que pertenecen a la banda criminal ‘los compadres nueva generación’ lanzaron una amenaza contra una empresa de transporte. En la misiva, se puede leer que comenzaran a matar a los conductores.

“El motivo del mensaje es para informar que nadie da solución a lo ocurrido, entonces, tendremos que comenzar a dejar hogares incompletos, conductores inocentes comenzarán a morir uno por uno”, se lee en la nota de WhatsApp enviada por los hampones.

A pesar de esta situación intimidante, los trabajadores de la empresa Esperanza Express realizan sus labores con el temor de que puedan ocurrirle algo, sin embargo, la necesidad lo lleva a salir a las calles a ganarse un dinero para llevar a sus casas.

USUARIOS HACEN UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La situación se ha visto desbordada en Trujillo, por lo que, diversos usuarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan tomar medidas para hacerle frente a la criminalidad que se viene apoderando de la región.