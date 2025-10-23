Pobladores de Chachapoyas cargaron a madre y recién nacido por cinco horas para salvarles la vida

En un acto de solidaridad y esfuerzo, personal de salud y pobladores de Chachapoyas caminaron cerca de cinco horas cargando en una camilla improvisada —hecha con maderas y frazadas— a una madre y su bebé prematuro para salvarles la vida. El dramático traslado se realizó entre trochas y campos, en una zona de difícil acceso en la región Amazonas.

La mujer había dado a luz en su vivienda, pero su estado de salud y el de su recién nacido se complicaron. Ante la emergencia, los pobladores se unieron para llevar a ambos hasta la posta médica de Chinchos para ser atendidas.

HELICÓPTERO TRASLADÓ A MADRE E HIJA A HOSPITAL

Sin embargo, debido a la gravedad de la situación, los médicos solicitaron apoyo urgente al Ministerio de Defensa, que dispuso un helicóptero del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para realizar el rescate aéreo hacia el Hospital Regional Virgen de Fátima.

Tras un vuelo de aproximadamente media hora, el helicóptero aterrizó en el aeropuerto de Chachapoyas, donde una ambulancia esperaba para completar el traslado. Tanto la madre como su bebé fueron ingresados al hospital y, según el reporte médico, se vienen recuperando satisfactoriamente.