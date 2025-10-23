Nuevas imágenes de la fuga de interno del penal de Piura

Salieron a la luz nuevas imágenes de las cámaras de seguridad que muestran la fuga de un interno del penal de Piura, ocurrida el pasado sábado 18 de octubre.

En el video se observa a Krisman Nizama Ponce, recluso procesado por el delito de extorsión, caminando con calma por el patio del penal alrededor de las 10 de la noche.

Previamente, el interno se había dirigido al tópico y aprovechó un forado ubicado en la parte inferior de una puerta para escapar sin ser detectado por los agentes penitenciarios. Hasta el momento, su paradero continúa siendo desconocido.

INPE TRASLADA A REOS Y REMUEVE AUTORIDADES DEL PENAL

Tras la fuga, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 17 internos del penal de Piura a distintos establecimientos de mayor seguridad, con el objetivo de evitar nuevos actos ilícitos dentro de las cárceles.

Asimismo, el último lunes, el director y subdirector del centro penitenciario de Piura, ubicado en el caserío Río Seco, fueron removidos de sus cargos. Además, cinco agentes del INPE permanecen detenidos por presuntamente haber favorecido la huida del interno.