Muerte de familia chilena en Tacna: hombre tenía orden de captura en su país

Un intenso olor nauseabundo alertó a los vecinos de un edificio ubicado en la avenida Collpa, en el distrito Gregorio Albarracín, región Tacna. Al ingresar al inmueble, los agentes policiales hallaron tres cuerpos —dos adultos y una menor de edad— en avanzado estado de descomposición, todos pertenecientes a una misma familia.

El jefe de la comisaría local, mayor PNP Josseth Rendón Salas, informó que las víctimas son de nacionalidad chilena y que los cadáveres llevaban entre diez y once días sin vida. Fueron identificados como Juan Carlos Quispe y Emma Paredes Pallauta, además de una niña de cinco años. La Policía confirmó que el hombre tenía una orden de captura vigente en Chile por delitos de contrabando y robo, mientras que la mujer fue reportada como desaparecida en ese país cuando era menor de edad.

El examen forense reveló que tanto Quispe como la menor presentaban heridas punzocortantes en diversas partes del cuerpo. En cambio, la mujer no tenía signos visibles de violencia, lo que ha llevado a los investigadores a manejar como primera hipótesis que ella habría asesinado a su pareja e hija antes de ingerir pastillas para acabar con su vida.

ANALIZAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

El fiscal Wilfredo Calizaya informó que se revisarán las cámaras de seguridad internas y externas del edificio, así como varios teléfonos celulares hallados dañados en la vivienda. La investigación está a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, con apoyo de las autoridades chilenas, que buscan esclarecer los motivos de este crimen que ha conmocionado a ambas naciones.