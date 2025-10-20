Chimbote: extorsionadores amenazan a personal médico del centro de salud La Florida

Ni los centros de salud escapan de la ola de inseguridad. El personal médico del centro de salud La Florida, en Chimbote, vive atemorizado tras recibir mensajes extorsivos que incluyen amenazas directas contra varios de sus trabajadores. En uno de los videos enviados, el extorsionador menciona por su nombre a los profesionales de la posta y lanza advertencias de muerte si no “se alinean”.

“Este mensaje va dirigido para esas personas que no dejan trabajar, que se alineen, si no derramaré sangre de estas personas: Yolanda, Erika, Billy, Betty”, se escucha en el registro difundido por los propios agraviados. Ante el temor, el personal no dudó en presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, que ya tomó control del caso.

El coronel Domingo Salazar, jefe de la División Policial de Chimbote, informó que el área de Extorsiones de la Dirincri realiza un cruce de información con las empresas de telefonía para identificar el origen de los mensajes. Según el oficial, las amenazas estarían relacionadas con una supuesta falta de atención médica en el establecimiento, aunque recalcó que “nada justifica la violencia ni sembrar miedo”.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Por su parte, la Red de Salud Pacífico Norte emitió un pronunciamiento exhortando a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona y garantizar la integridad del personal sanitario. También pidió mantener la atención médica a la población sin interrupciones, pese a la grave situación de amenaza que hoy enfrentan los trabajadores de este centro de salud.