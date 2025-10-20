Puno: un muerto y varios heridos tras enfrentamiento armado

Un violento enfrentamiento a balazos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y una presunta banda armada dejó un muerto, varios heridos y dos detenidos en el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, región Puno. El hecho ocurrió el último fin de semana cuando los agentes acudieron al llamado de los pobladores para auxiliar a dos comuneros heridos por impactos de bala, pero fueron emboscados por sujetos que operan desde la ribera del río Sahuana.

ENFRENTAMIENTO Y CAPTURA DE SOSPECHOSOS

De acuerdo con fuentes policiales, la intervención derivó en una intensa balacera que sembró el pánico entre los habitantes, quienes corrieron para ponerse a buen recaudo. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos atacantes falleció, mientras que otros dos fueron capturados y trasladados a la comisaría de la zona. Ambos son investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio.

Testigos relataron que la ráfaga de disparos se prolongó por varios minutos y que los enfrentamientos ocurrieron en un sector de difícil acceso, donde operan grupos armados dedicados al contrabando y a la minería ilegal. La policía desplegó un contingente especial para controlar la zona y evitar nuevos incidentes.

EXIGEN PRESENCIA DEL ESTADO

Ante la tensión generada, los pobladores de Coasa exigieron el envío urgente de refuerzos policiales y la intervención inmediata del Gobierno Regional de Puno y del Ministerio Público, con el fin de restablecer el orden y evitar más hechos de violencia.

Dirigentes comunales advirtieron que la inseguridad se ha incrementado en esta parte de la ceja de selva puneña, donde bandas armadas aprovechan la falta de control estatal. “Necesitamos presencia del Estado antes de que ocurra otra tragedia”, señalaron.