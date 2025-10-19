Extorsionadores amenazan a médicos del centro de salud La Florida en Chimbote

El miedo se ha instalado entre los trabajadores del centro de salud La Florida, en Chimbote. El personal médico denunció haber recibido mensajes extorsivos con amenazas directas, en los que los delincuentes incluso mencionan por su nombre a varios profesionales de la posta. En un video difundido por las víctimas, se escucha cómo el autor advierte que “derramará sangre” si los trabajadores no obedecen sus exigencias.

Ante el riesgo, los afectados acudieron de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) para formalizar su denuncia. El coronel Domingo Salazar, jefe de la División Policial de Chimbote, informó que la unidad especializada en casos de extorsión ya está a cargo de la investigación. Según explicó, se ha realizado un cruce de datos con las empresas de telefonía y se cuenta con información clave que permitirá identificar a los responsables.

Extorsiones ligadas a presunta negligencia médica

De acuerdo con las primeras diligencias, las amenazas habrían surgido a raíz de una supuesta falta de atención médica en el establecimiento. “Están enviando mensajes y videos con lenguaje violento por WhatsApp, aludiendo a una presunta negligencia en la atención”, detalló el coronel Salazar. El contenido de los mensajes incluye insultos y advertencias de agresiones físicas, lo que ha generado temor entre los trabajadores.

Frente a esta situación, la Red de Salud Pacífico Norte pidió a las autoridades reforzar la presencia policial en la zona y garantizar la seguridad del personal sanitario. Asimismo, instó a mantener la atención médica en beneficio de los vecinos, pese al clima de intimidación que enfrentan los profesionales de la salud.