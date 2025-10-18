Trujillo: extorsionadores hacen detonar explosivo en hotel

El terror volvió a las calles de Trujillo. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto llegó hasta el frontis de un hospedaje, ubicado en la urbanización San Judas Tadeo, y dejó un artefacto explosivo que segundos después detonó, generando una fuerte explosión y alarmando a toda la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:26 de la noche del último viernes 17 de octubre. En las imágenes se observa al atacante cargando una bola, que deja frente al local. Luego se aleja unos metros, enciende el explosivo y huye rápidamente del lugar. Minutos más tarde, la detonación causó una gran polvareda y daños en la fachada del hospedaje, sin dejar heridos.

Policías del Escuadrón de Emergencia y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias que permitan determinar el tipo de artefacto utilizado. “Se trata del cuarto dinamitazo registrado en nuestra jurisdicción. Por el momento no hay personas heridas, pero sí gran conmoción entre los vecinos”, informó un agente policial.

COBRO DE CUPOS

De acuerdo con las primeras investigaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, el atentado estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión. Los investigadores no descartan que la víctima haya recibido amenazas previas por parte de bandas criminales que operan en la zona norte del país.