Capturan a tres integrantes de ‘Los Lobos NG’ en Tumbes: se grababan mostrando armas

Tres presuntos integrantes de la organización criminal “Los Lobos NG” fueron capturados en Tumbes luego de ser identificados gracias a videos que ellos mismos difundían en redes sociales, donde aparecían mostrando armas de fuego y lanzando amenazas. Según la Policía Nacional del Perú, el grupo se dedicaría a la extorsión y al tráfico de drogas en la zona norte del país.

La intervención se realizó durante la madrugada del sábado en el centro poblado Pampa Grande. Durante el operativo, los agentes encontraron dos cargas de dinamita, una mecha lenta, una bolsa con clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) para continuar con las diligencias.

El jefe de la Divincri Tumbes, coronel Julio Garcés Solano, informó que los implicados rendían cuentas a una organización criminal del Ecuador. “Piden autorización a esta banda para cometer delitos en Perú y luego entregan una parte del dinero recaudado”, explicó el oficial, destacando el vínculo transnacional de la agrupación.

SUJETO CON ANTECEDENTES

En declaraciones a la prensa, Garcés precisó que uno de los detenidos, conocido con el alias de “Pito” o “Loco”, cuenta con antecedentes por tenencia ilegal de armas y estaría involucrado en varios homicidios. Las autoridades no descartan que los videos difundidos por los sujetos hayan servido como mecanismo de intimidación a sus potenciales víctimas.