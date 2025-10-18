Asaltos en manada aterrorizan a vecinos de Iquitos

Los asaltos en manada continúan azotando las calles de Iquitos. Esta vez, una pareja de comerciantes fue interceptada violentamente mientras se desplazaba en una motocicleta por la avenida Arica, en pleno centro de la ciudad. Eran las dos de la madrugada cuando, de forma repentina, al menos diez mototaxis rodearon a las víctimas. De ellas descendieron ocho delincuentes que los despojaron de todas sus pertenencias en menos de diez segundos.

Cámaras de seguridad y el testimonio de un conductor permitieron registrar cada instante del atraco. En las imágenes se observa cómo los delincuentes siguen a la pareja antes de cerrarle el paso y atacarla sin piedad. Tras el asalto, los ladrones escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastro.

Este hecho no es aislado. En las últimas semanas, se han reportado varios casos similares en Iquitos. En uno de ellos, otra pareja fue asaltada por delincuentes a bordo de mototaxis; en otro, un turista y su madre fueron víctimas de un robo mientras esperaban afuera de un hotel.

INACCIÓN DE AUTORIDADES

Los vecinos denuncian la inacción de las autoridades y exigen mayor presencia policial. “No es la primera vez que se ven este tipo de asaltos, las autoridades no hacen nada”, dijo uno de los testigos. La ciudadanía pide medidas urgentes para frenar esta peligrosa modalidad delictiva que viene sembrando el miedo en toda la ciudad.