Huaral: presidente José Jerí y ministros inspeccionan penal de Aucallama tras fuga de interno

El presidente José Jerí, inspeccionó la Comisaría de Aucallama y el penal de la mencionada localidad en Huaral, tras la fuga de un interno de nacionalidad venezolana, reportada en la víspera. Acompañaron al jefe de Estado, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del titular de Justicia, Walter Martínez.

En entrevista con RPP, el ministro Martínez afirmó que su sector realizó en las últimas horas una requisa en diversos penales, encontrándose armas prohibidas, armas punzocortantes, bebidas alcohólicas artesanales, etc. Respecto a la fuga del interno en el penal de Huaral señaló que está en investigación.

RESPONSABLES DIRECTOS

Dijo también que la política de su gestión es de “cero tolerancias” frente a la corrupción y subrayó que todos los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentran bajo evaluación constante, y que cualquier sanción se realizará respetando los procesos administrativos.

"Tras la fuga, lo que se ha hecho es investigar a los responsables directos que han estado involucrados en este hecho. Tanto al responsable del pabellón 3, al responsable del pabellón 5 y también al director y al subdirector del penal. Esa es la acción inmediata que hemos tomado", declaró.