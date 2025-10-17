Violento asalto en Iquitos deja empresario herido de bala

Un empresario dedicado a la venta de repuestos para vehículos y su trabajadora fueron asaltados en la puerta de su vivienda en Iquitos. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a la mujer, que llevaba un bolso con 100 mil soles producto de la recaudación del día, y se apoderaron del dinero tras amenazarla con un arma de fuego.

Cámaras captaron el momento del ataque

Las cámaras de seguridad registraron cuando Carlos Fonseca llegaba a su domicilio en una camioneta, acompañado de su trabajadora y seguido por su hijo, quien conducía una moto. Al descender del vehículo, la empleada llevaba consigo el bolso con el dinero. En cuestión de segundos, los ladrones se aproximaron, y uno de ellos le apuntó directamente antes de arrebatarle el bolso.

El empresario y su hijo intentaron perseguir a los delincuentes, pero uno de los asaltantes disparó contra Fonseca, hiriéndolo en la pierna derecha. Testigos relataron que todo ocurrió en pocos segundos y que la víctima cayó al suelo tras el disparo. La trabajadora, junto a varios transeúntes, auxilió al empresario y lo trasladó de inmediato al hospital más cercano.

Agentes policiales llegaron al lugar y revisan las grabaciones de las cámaras con el fin de identificar a los responsables del asalto. La investigación continúa en curso para dar con los autores del violento robo que dejó un herido y una pérdida económica considerable.