Vigilia por joven fallecido en protesta: cantan y prenden velas en memoria del rapero

El asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, conocido en la escena musical como Truko, generó una ola de indignación y tristeza en todo el país. El joven rapero, padre de familia y activista social de 32 años, murió durante las protestas contra el Gobierno de transición el pasado miércoles. Su partida encendió vigilias en Chiclayo, Tacna y Cusco, donde artistas y manifestantes recordaron su voz y su lucha a través del arte, la música y la luz de las velas.

MURAL EN CHICLAYO

En Chiclayo, decenas de jóvenes se reunieron en la plazuela Elías Aguirre para rendir homenaje al artista. Con velas encendidas y carteles que exigían justicia, los asistentes —en su mayoría integrantes de colectivos de hip hop— plasmaron un mural con la imagen de Eduardo Ruiz, mientras algunos improvisaron versos en su memoria.

“Truko siempre rimó por la gente y por el cambio. Hoy lo recordamos con lo que él amaba: el arte”, expresó uno de los participantes, mientras la multitud entonaba mensajes de unidad y resistencia.

TACNA Y CUSCO TAMBIÉN SE UNIERON AL HOMENAJE

En Tacna, un grupo de artistas urbanos realizó una vigilia frente a la catedral. Con fotos, pancartas y una gigantografía del rapero, los jóvenes entonaron canciones y versos en rechazo a la violencia vivida durante las protestas. Entre sonidos de cajón y rap, exigieron justicia por la muerte de su colega.

Mientras tanto, en Cusco, manifestantes se congregaron frente al Palacio de Justicia, donde desplegaron una bandera con franjas blanca y negra y colocaron ramos de flores como símbolo de luto. Las velas encendidas iluminaron la noche cusqueña en memoria de Eduardo Ruiz, cuyo nombre se ha convertido en emblema de la juventud y la expresión cultural frente a la represión.