Marcha nacional del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país

La jornada de protesta convocada para este miércoles 15 de octubre se vivió con intensidad en distintas regiones del país, movilizando a la “Generación Z”, gremios, colectivos y ciudadanos de todas las edades.

CAJAMARCA

En Cajamarca, desde tempranas horas, cientos de personas recorrieron las principales calles exigiendo la renuncia del presidente interino José Jerí y el cambio de la Mesa Directiva del Congreso.

TRUJILLO

En Trujillo, los manifestantes partieron desde la Plazuela El Recreo hasta la Plaza de Armas, demandando cambios urgentes para enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a la región La Libertad. Los reclamos incluyeron consignas como “No a las extorsiones, queremos vivir”.

PIURA

En Piura, la protesta estuvo liderada mayormente por jóvenes, quienes rechazaron la designación de José Jerí y exigieron la renuncia de todos los congresistas.

CHICLAYO

El mismo panorama se repitió en Chiclayo y Chimbote, donde las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con demandas centradas en un gobierno que trabaje realmente por el bienestar del país.

JULIACA

En el sur, la ciudad de Juliaca concentró a familiares de víctimas de las protestas de 2022 y 2023, quienes marcharon portando fotografías de sus seres queridos en busca de justicia.

Finalmente, en Ayacucho y Arequipa, diversos gremios y colectivos ciudadanos participaron activamente, mostrando la diversidad de sectores que se unieron en esta jornada de reclamo nacional.