Banda “Los Empresarios” intimida a fiscal ambiental en Áncash: PNP refuerza su seguridad

La fiscal ambiental Evelyn Lamadrid Vences, del distrito fiscal del Santa, en Áncash, enfrenta graves amenazas contra su vida tras liderar investigaciones vinculadas al tráfico ilegal de especies marinas. Los mensajes de extorsión, enviados desde números anónimos de WhatsApp, provendrían de una organización criminal autodenominada “Los Empresarios”, que la habría amenazado directamente a ella y a su familia.

"LOS DÍAS SE TE AGOTAN"

En los mensajes, los delincuentes advierten a la magistrada que tiene “10 días” antes de ser atacada. “Así vayas a la policía, igual es. Así cambies de carro, igual es… lo mismo le dije a tu marido y a tu chaleco”, se lee en uno de los textos firmados por “Los Empresarios”. Ante el riesgo inminente, la fiscal presentó una denuncia ante la División Policial de Chimbote, que asumió la investigación y activó medidas inmediatas de protección.

El coronel Domingo Salazar Durand, jefe de la División Policial, informó que se dispuso resguardo permanente para garantizar la integridad de la fiscal y permitir que continúe su labor “con normalidad y tranquilidad”. La hipótesis preliminar apunta a que las amenazas estarían motivadas por las acciones judiciales emprendidas por Lamadrid contra redes dedicadas a la pesca y comercialización ilegal de especies protegidas.

RESPALDO A LA MAGISTRADA

La Asociación de Fiscales del Perú emitió un comunicado expresando su rechazo absoluto a los actos de amedrentamiento y exhortó a las autoridades a fortalecer la seguridad de todos los fiscales que investigan delitos ambientales. “No permitiremos que el crimen organizado silencie a quienes defienden la legalidad y el medio ambiente”, señaló la entidad.

En los últimos años, las amenazas a fiscales especializados en delitos ambientales se han incrementado, especialmente en regiones costeras donde operan mafias dedicadas a la extracción y comercio ilícito de especies marinas. En este contexto, el caso de Evelyn Lamadrid se suma a una preocupante tendencia que expone los riesgos que enfrentan los operadores de justicia en la lucha contra el crimen organizado ambiental.