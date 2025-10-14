Extorsionadores intentan incendiar un grifo en Chiclayo

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos atacaron un grifo con un artefacto explosivo exigiendo el pago de cupos.

Dos extorsionadores atentaron contra un grifo ubicado en la avenida Las Américas, en Chiclayo, al intentar incendiar sus instalaciones usando un artefacto explosivo de fabricación casera. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes, a bordo de una motocicleta y con cascos, se acercaron al local; uno de ellos encendió el explosivo y lo lazó en las instalaciones de la estación de servicio antes de huir con rumbo desconocido.

Fue un trabajador del grifo quien reaccionó con rapidez y logró apagar las llamas utilizando agua, evitando que el incendio se propagara y causara mayores daños. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni pérdidas graves.

CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EXTORSIÓN EN CHICLAYO

Según fuentes policiales, los atacantes estarían vinculados a una red de extorsión que exige fuertes sumas de dinero a los dueños de negocios de la zona. La policía revisa las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables de este atentado, que pudo tener consecuencias fatales.