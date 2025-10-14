Delincuentes roban mercadería valorizada en más de 90 mil soles en Tumbes

La delincuencia en Tumbes no da tregua. Dos sujetos a bordo de una mototaxi fueron captados por las cámaras de seguridad robando en una tienda de ropa de damas durante la madrugada. El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad y ha generado preocupación entre los comerciantes de la zona.

En las imágenes se observa cómo los delincuentes, provistos de una herramienta, rompen los candados de la puerta principal para ingresar al local comercial. Una vez adentro, usaron una linterna para seleccionar las prendas más costosas, las cuales colocaron cuidadosamente en un saco antes de continuar con el saqueo.

Durante casi una hora, los sujetos se mantuvieron dentro del negocio revisando la mercadería y finalmente escaparon con tres costales repletos de ropa y una laptop. Los ladrones huyeron a bordo del mismo vehículo en el que habían llegado, sin dejar rastro.

PÉRDIDAS ASCIENDEN A MÁS DE 90 MIL SOLES

Los propietarios del establecimiento denunciaron que los delincuentes se llevaron mercadería valorizada en más de 90 mil soles. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad y realiza las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables del robo.