Segundo atentado en Huaral: lanzan explosivo en vivienda del periodista Carlos Mesías

La tranquilidad de un barrio en Huaral se rompió nuevamente en la madrugada del lunes, cuando dos delincuentes lanzaron un explosivo contra la vivienda del periodista Carlos Mesías Zárate, conocido por sus denuncias locales. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una motocicleta se detiene frente al inmueble y uno de los ocupantes arroja el artefacto, que detonó segundos después, provocando una fuerte explosión y daños en la fachada.

SEGUNDO ATENTADO EN MENOS DE DOS MESES

El ataque ocurrió alrededor de las 3:23 a.m., y tras la detonación, los responsables escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido. La explosión levantó una gran nube de polvo y dejó daños materiales en la vivienda del periodista, aunque no se registraron heridos.

Este atentado ocurre apenas dos meses después del primer intento, ocurrido el 24 de agosto, cuando un sujeto dejó un cartucho de dinamita encendido en la puerta del mismo domicilio. En aquella ocasión, la tragedia fue evitada gracias a la rápida acción de Manchis, la perrita de Zárate, que logró apagar el artefacto antes de que estallara.

INVESTIGAN ATAQUES

La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron una investigación para determinar el origen del atentado y si está relacionado con la actividad periodística del comunicador, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones casos de corrupción y delincuencia en la provincia.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación ante la falta de seguridad y exigieron una respuesta inmediata de las autoridades. En tanto, organizaciones de prensa han pedido garantizar la protección del periodista y su familia, considerando que este segundo ataque confirma un patrón de intimidación y amedrentamiento contra su labor informativa.