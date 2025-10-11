Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado

El fútbol amateur de Mollendo fue escenario de una insólita intervención policial. El arquero Lucio Matías Contreras Atamari, de 18 años, intentó escapar del estadio Juan Carlos Oblitas en pleno partido del Campeonato de Segunda División de Fútbol Amateur para evitar ser capturado por agentes que lo buscaban por una requisitoria por el presunto delito contra la libertad sexual.

Según testigos, dos efectivos policiales ingresaron al recinto deportivo cerca del minuto 30 del primer tiempo y consultaron si el arquero del equipo con polo verde respondía al nombre de Lucio Contreras. Tras confirmar su identidad, los agentes informaron que el joven contaba con una orden de captura vigente por violación.

Al notar la presencia policial, Contreras fingió una lesión y abandonó el campo de juego, pero en lugar de dirigirse a los vestuarios, salió corriendo del estadio. Cámaras de videovigilancia lo registraron cruzando la pista en su intento de fuga, mientras los agentes lo perseguían por los alrededores del complejo deportivo.

SE ENTREGÓ A LA POLICÍA

Finalmente, al verse rodeado, el joven futbolista decidió entregarse voluntariamente. Fue subido a una patrulla y trasladado a la comisaría de Mollendo para las diligencias correspondientes. Posteriormente, será puesto a disposición del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Islay, que definirá su situación legal.