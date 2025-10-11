Asesinan a juez de paz en su oficina en La Libertad: le dispararon cuatro veces

Momentos de horror se vivieron en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad, luego de que el juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz fuera asesinado de cuatro disparos dentro de su propia oficina. El hecho ocurrió cuando dos hombres armados irrumpieron violentamente en el lugar y abrieron fuego a quemarropa contra el magistrado, quien fue trasladado a un centro médico, pero lamentablemente falleció minutos después.

El coronel Jhohnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, informó que el crimen sería un ajuste de cuentas contra el funcionario judicial. “Este juez ha sido ultimado por cumplir la ley, no por desacatarla. Estos sujetos han utilizado un arma de fuego para acabar con su vida”, precisó el oficial.

Vecinos y pobladores de Chicama lamentaron profundamente la muerte del juez López de la Cruz, a quien describieron como un hombre cercano, amable y solidario. “Él ha sido una bella persona, sociable, solidario... El pueblo lo siente mucho”, expresó una residente visiblemente afectada mientras decenas de personas se congregaban frente a su oficina.

INVESTIGAN CRIMEN

Tras conocerse el crimen, la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia del magistrado y exigiendo al Ministerio Público y la Policía Nacional realizar una investigación exhaustiva para dar con los autores del homicidio. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a casos que el juez venía resolviendo en la zona.