Extorsionadores amenazan de muerte a dueño de orquesta ‘Son Caliente’

El fundador y director de la orquesta ‘Son Caliente’, Erick Yaipén, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de una banda criminal que le exige el pago de 30 mil soles para permitirle seguir trabajando con su agrupación musical.

A través de un mensaje enviado a su teléfono móvil, donde incluso se muestran armas de fuego, un sujeto que se hace llamar “El Gordo de los Pulpos” le advierte que, si no cumple con el pago en un plazo de 24 horas, comenzará a disparar contra los integrantes de la orquesta.

El artista señaló que se encuentra atemorizado y teme salir a trabajar debido a que no cuenta con garantías suficientes para realizar sus presentaciones. Reveló además que ha venido recibiendo amenazas desde hace varios meses, pero optó por no hacerlas públicas para proteger la seguridad de su familia y de sus músicos.

CRECE LA PREOCUPACIÓN POR ATAQUES CONTRA ORQUESTAS

El empresario musical pidió a las autoridades reforzar la seguridad y actuar con rapidez para frenar los altos índices de criminalidad que siguen afectando al país. Estas nuevas amenazas ocurren pocos días después del atentado contra integrantes de la orquesta Agua Marina, donde cuatro músicos resultaron heridos durante una balacera en pleno concierto en el Circuito Militar de Chorrillos.