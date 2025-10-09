Tras ataque contra Agua Marina: PNP redobla seguridad de casa de los músicos en Piura

La Policía Nacional redobló la seguridad en las viviendas de los músicos de Agua Marina en Piura, luego que ocurriera el atentado durante su último concierto por el 204 aniversario de la Marina de Guerra del Perú, realizado en el Círculo Militar de Chorrillos. Producto de este ataque, cuatro de los miembros de la orquesta quedaron heridos.

La familia Quiroga, dueños de la banda musical, venían siendo extorsionados por organizaciones criminales, por lo que se habrían hecho varias denuncias a la Policía.

PATRULLAJE PREVENTIVO

El comandante comisario de la PNP de la provincia de Sechura, manifestó que no se reportaron denuncias por extorsiones de los integrantes de la agrupación, pero hace 10 días se produjo un robo en una de las viviendas de los integrantes las cuales ya se están investigando. Por otro lado, señaló que “se puede presumir” que fueron víctimas de extorsión.

También indicó que se realiza el patrullaje correspondiente en las viviendas de los músicos de manera preventiva, además, que iban a coordinar con los familiares directamente para su seguridad.