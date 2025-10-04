Trujillo: asesinan a chofer y dejan herido a su acompañante

Un sujeto acusado de asesinar a Alfredo Cabrera Gonzales fue capturado por la Policía Nacional luego de una intensa persecución en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. El detenido intentó huir a bordo de un vehículo rojo, pero fue interceptado por agentes motorizados tras embestir una motocicleta policial en su intento por escapar.

Según el informe policial, el ataque ocurrió cuando Cabrera Gonzales, de 33 años, fue interceptado por una camioneta blanca de la que descendieron tres sujetos armados, quienes le dispararon varias veces, causándole la muerte e hiriendo a su acompañante. Pese a que fue trasladado de emergencia al hospital más cercano, la víctima falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que durante la intervención se hallaron tres armas de fuego dentro del automóvil. “Al momento de ser capturado, el conductor embistió a la motocicleta policial que lo perseguía. El agente intervino de forma enérgica y realizó un disparo de advertencia para que el sujeto se detenga”, detalló el oficial.

SUS CÓMPLICES ESCAPARON

Asimismo, el general indicó que dos cómplices lograron escapar durante la persecución, por lo que se activó un operativo cerco con apoyo de drones y patrullas en distintos puntos de La Esperanza. La Policía no descarta que el ataque contra Alfredo Cabrera Gonzales esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del crimen.