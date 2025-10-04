Ciberdelincuentes roban más de un millón y medio de soles del Gobierno Regional de Amazonas

El Gobierno Regional de Amazonas denunció haber sido víctima de un fraude cibernético que permitió a delincuentes sustraer más de un millón y medio de soles de sus cuentas institucionales y de la Dirección Regional de Educación. Según el asesor legal del gobierno regional, Rigoberto López Cruz, ambos robos ocurrieron durante el mes de agosto.

De acuerdo con la investigación preliminar, los ciberdelincuentes sustrajeron S/ 370 mil de la cuenta del CAFAE de la Dirección de Educación, y S/ 1 millón 200 mil de la sede central del gobierno regional. Los fondos habrían sido transferidos a 68 cuentas personales de distintos individuos en diferentes partes del país.

Tras presentar la denuncia ante la Policía Nacional, las autoridades lograron recuperar S/ 144 mil del dinero robado. Este monto fue ubicado en una cuenta vinculada a una tienda de pinturas en Chiclayo, aunque aún resta por recuperar más de S/ 230 mil del total sustraído.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El asesor legal informó que se han adoptado medidas de seguridad internas para prevenir nuevos ataques, entre ellas la revisión diaria de saldos y movimientos bancarios en todas las unidades ejecutoras. Cabe recordar que en las últimas semanas se reportaron casos similares de fraudes cibernéticos en los gobiernos regionales de Arequipa y en la municipalidad de Sullana, lo que ha generado preocupación por la vulnerabilidad del sistema financiero estatal.