Iquitos: atacan a balazos a hombre que almorzaba con su pareja y una menor de edad

Momentos de terror se vivieron en un restaurante de Iquitos cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta intentaron asesinar a un hombre que almorzaba junto a su pareja y una menor de edad. El ataque, ocurrido cerca de las dos de la tarde, fue captado por las cámaras de seguridad del local y dejó como saldo una persona herida.

En las imágenes se observa cómo el pasajero de la motocicleta, vestido con una polera roja, desciende del vehículo, apunta su arma y dispara directamente contra un sujeto de polo negro que se encontraba sentado en una de las mesas. La víctima corre e ingresa al interior del negocio para resguardarse, mientras que una madre, que estaba junto a él, toma en brazos a su hija para ponerse a salvo en medio del caos.

De acuerdo con los vecinos de la zona, el atentado habría estado dirigido contra una persona presuntamente vinculada a actividades delictivas. “Él estaba comiendo con su mujer, el maleante. Vive por aquí. A él le dispararon”, relató un testigo. Sin embargo, el blanco del ataque resultó ileso, aunque una persona inocente —un profesor que almorzaba con su esposa— fue alcanzada por una bala en el brazo y trasladada a un hospital cercano.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en la zona. Los agentes analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para rastrear la ruta de escape de los sicarios y determinar las motivaciones del atentado que puso en riesgo la vida de varias personas, incluida una menor de edad.