Ica: Fiscalía advierte grave riesgo por uso de tubulares en la Huacachina

Lo que para muchos representa una aventura emocionante entre las dunas del desierto iqueño podría convertirse en una verdadera pesadilla. Los populares tubulares de la Huacachina, uno de los principales atractivos turísticos de Ica, están ahora en la mira de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, que lanzó una seria advertencia sobre el alto riesgo que representan para los turistas.

Según el Ministerio Público, estos vehículos son considerados “hechizos”, pues han sido construidos de manera artesanal y sin certificación industrial, lo que implica que no cumplen con los estándares técnicos mínimos de seguridad. Su diseño improvisado, sumado a la velocidad y lo agreste del terreno, los convierte en potenciales causantes de accidentes graves.

Frente a estas observaciones, los operadores turísticos aseguran que hasta el 2015 cumplían con la regulación del Ministerio de Transportes, pero que un conflicto entre la municipalidad y el Gobierno Regional de Ica por el cobro de un impuesto turístico de S/ 3.60 paralizó su formalización. “Antes éramos 85 tubulares, ahora somos más de 300 porque no hay control”, reclamaron los conductores, quienes también señalan que miles de familias dependen de esta actividad.

REGISTROS DE TERROR

La Fiscalía recordó que los vuelcos, accidentes y hasta muertes registradas en los últimos años forman parte de los riesgos de esta práctica, y advirtió que las consecuencias legales podrían alcanzar a los operadores por lesiones u homicidio culposo. Además, exhortó a las autoridades locales y nacionales a actuar con urgencia, ya que el problema no solo afecta a Ica, sino también a otros destinos turísticos como Nasca y Paracas.