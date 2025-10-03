Iquitos: Sicarios intentan asesinar a hombre frente a una menor

Un intento de sicariato quedó registrado por las cámaras de vigilancia en un restaurante de Iquitos, donde un hombre resultó herido mientras otro sujeto, el objetivo del ataque, salió ileso. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde del último jueves y puso en riesgo a los comensales, incluyendo a una menor de edad que estuvo presente durante el ataque.

Según testigos, el agresor llegó acompañado en una moto con otra persona, se estacionó cerca del local y disparó contra un hombre que almorzaba con su pareja. La víctima logró refugiarse dentro del restaurante, mientras que otra persona que se encontraba en el lugar resultó herida a causa de los disparos.

Durante el incidente, una madre que estaba junto a la víctima tomó a su hija menor de edad y corrió para ponerla a salvo. Por fortuna, no fueron alcanzadas por las balas disparadas por los sicarios, quienes huyeron después de perpetrar el ataque.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Según versión preliminar de las autoridades, el hombre al que iba dirigido el ataque tenía presuntos vínculos con hechos delictivos en la zona, lo que podría explicar el intento de homicidio.