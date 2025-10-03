Capturan en Huancayo a prófugo requerido por Italia por delito sexual

Tras casi dos décadas en la clandestinidad, agentes del Grupo Especial contra la Criminalidad de la Policía Nacional capturaron en Chilca, Huancayo, a Alberto Rosel Paucar Benítez, de 46 años. El sujeto era buscado a nivel internacional por una alerta roja emitida desde Italia, donde había sido sentenciado a seis años y seis meses de cárcel por un delito de violencia sexual cometido contra una menor de edad.

Los hechos que motivaron su condena ocurrieron entre 2005 y 2006 en la localidad de San Giovanni, en Italia. La denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien en aquel entonces tenía entre tres y cuatro años y se encontraba en evidente situación de vulnerabilidad física y mental frente a los abusos atribuidos al detenido.

Extradición de prófugo sentenciado en Italia

El general PNP Danilo Vera, jefe de la Región Policial Junín, informó que la captura permitirá iniciar el proceso de extradición para que Rosel Paúcar sea trasladado al país europeo y cumpla la condena impuesta por la justicia italiana. La coordinación se viene realizando entre la Interpol y las autoridades judiciales peruanas.

A la par de la sentencia en Europa, Rosel Paúcar también registra procesos abiertos en Huancayo por presuntos tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y otros delitos. Su detención, después de permanecer oculto por casi veinte años, marca un paso importante en la cooperación internacional contra la criminalidad y la impunidad.