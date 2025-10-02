Escándalo en Cusco: presunto feminicida escapa de comisaría

La indignación marcó la jornada en Yauri, provincia de Espinar (Cusco), donde familiares y allegados de Rosa Colque, una joven madre que perdió la vida en un presunto caso de feminicidio, protestaron tras conocerse la fuga de William Cama Guaihuana, principal sospechoso del crimen. Con pancartas y consignas, exigieron sanción ejemplar para los responsables de la custodia.

Según información policial, el detenido habría aprovechado un descuido dentro de la dependencia para escapar. En un momento en que solicitó ir a los servicios higiénicos, logró empujar al suboficial encargado y salir corriendo de la comisaría, pese a estar bajo custodia.

Policía bajo investigación

El jefe de la región policial Cusco, general Julio Becerra, confirmó que el efectivo a cargo fue detenido por presunta facilitación de fuga de un procesado. Las autoridades han abierto una investigación interna para determinar las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió la evasión.

Mientras tanto, los parientes de la víctima denunciaron negligencia y pidieron la inmediata remoción de los policías asignados a la comisaría de Yauri. Entre lágrimas, recordaron que Rosa dejó en la orfandad a dos pequeños hijos, de uno y cuatro años, quienes aún preguntan por su madre.