Trujillo: cae mujer acusada de ser autora del secuestro de empresario en 2023

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de una mujer señalada como integrante de la organización criminal “Los Pulpos”, dedicada a los delitos de extorsión y secuestro en la ciudad de Trujillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la detenida estaría implicada en el violento secuestro del empresario Iván Díaz, quien fue víctima de torturas y sufrió la mutilación de algunos de sus dedos a manos de dicha banda criminal.

Tras una exhaustiva labor de inteligencia y más de dos años de seguimiento, la PNP capturó a Juanita Alejandra Iván Sandoval, sindicada como autora intelectual del secuestro que conmocionó al norte del país en 2023.

La intervención se ejecutó en la mañana del lunes 29 de septiembre en la urbanización Sánchez Carrión, como parte del operativo “Impacto 2025”, liderado por la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Según informó el general Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, la mujer de 34 años intentó pasar desapercibida cambiando su identidad.

SECUESTRO DE EMPRESARIO

El empresario Iván Díaz permaneció secuestrado durante 11 días, período en el cual fue brutalmente agredido por la banda, que le cercenó dos dedos y parte de las orejas, mientras exigía a su familia el pago de 250 mil dólares para liberarlo.

Las imágenes difundidas en aquel entonces mostraron cómo los secuestradores, disfrazados de policías, sacaron a la víctima a la fuerza de su oficina para luego exigir el millonario rescate, un hecho que evidenció el alto nivel de violencia con el que operaba la organización “Los Pulpos” en La Libertad.