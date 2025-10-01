Trujillo: tres menores detenidos por ataque con explosivo a discoteca

Un nuevo atentado sacudió la tranquilidad de Trujillo. Extorsionadores atacaron la discoteca Imperio Black, donde detonaron un artefacto explosivo en plena madrugada aprovechando que el local se encontraba cerrado. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y generó temor entre los vecinos de la zona.

TODO QUEDÓ REGISTRADO

Las imágenes muestran a dos sujetos encapuchados llegando en una motocicleta hasta el portón del establecimiento. Uno de ellos encendió la mecha del explosivo, lo colocó en la puerta metálica y huyó junto a su cómplice segundos antes de la detonación. El estruendo alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

Tras un operativo, las autoridades intervinieron en la loza deportiva de El Pozo, en Laredo, donde capturaron a cuatro personas: tres menores de 17 años y un adulto. Todos fueron reconocidos por su participación directa en el atentado contra la discoteca.

EXTORSIÓN Y CIFRAS ALARMANTES

El general Guillermo Llerena, jefe de la región policial La Libertad, informó que los delincuentes exigían al propietario del local el pago de 40 mil soles para no atentar contra su negocio. El caso refleja la creciente participación de menores en delitos graves en la región.

“En la actualidad tenemos un promedio de 741 menores retenidos y la mayoría de ellos es por extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego”, precisó Llerena. Los detenidos, junto con los objetos incautados, fueron trasladados a la sede de la DIVINCRI de La Libertad, donde continúan las investigaciones.