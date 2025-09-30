'Pequeño J': presunto autor intelectual del triple crimen en Argentina habría actuado por disputa de droga

La historia de Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, refleja un camino marcado por la criminalidad desde su infancia. A sus 20 años, es sindicado como el autor intelectual del asesinato de tres jóvenes argentinas, un caso que ha conmocionado a todo el país.

El video que lo muestra jactándose de ser bandido fue grabado por su propio padre, Janhzen Valverde Rodríguez, integrante de la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” en Trujillo. Tony creció en la zona La Esperanza, un territorio marcado por la disputa de drogas y extorsión entre bandas rivales. En 2018, su padre fue asesinado por un miembro del grupo “El Gran Marqués”, rival de la organización familiar.

Además de su progenitor, sus tíos Manuel Valverde (“Chuman”) y Luis Valverde (“Serranasho”) también están vinculados a delitos como sicariato, robo y extorsión. Según el periodista argentino Gustavo Carabajal, Tony habría heredado el liderazgo criminal desde temprana edad y llegó a liderar en Argentina una banda dedicada al narcotráfico, con unos 40 a 45 “soldaditos” a su cargo.

SOBRE EL CASO

Se le imputa haber torturado, asesinado y descuartizado a tres jóvenes argentinas, entre ellas una menor de 15 años, presuntamente por disputas relacionadas con robo de cocaína o dinero del grupo delictivo. Algunos crímenes incluso habrían sido transmitidos por redes sociales.